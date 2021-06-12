Aktüel haberler (12.06.2021)

RAMOS GİTTİ, KROOS BİTTİ

Real Madrid'de Sergio Ramos kulüpten ayrılacağını açıklamıştı. Tecrübeli stoperle eski takımı Sevilla ile PSG yakından ilgileniyor. Ramos'un yeni rotası merak edilirken İspanyol devinin orta sahası Toni Kroos ise duygusal bir açıklama yaptı. Tecrübeli oyuncu "Kroos mükemmel bir oyuncu olduğu kadar harika bir kaptandı. Genç takımlardan bu yana gördüğüm en iyi kaptan diyebilirim" diye konuştu.

BIELSA DEVAM

Avrupa'nın en gözde hocalarından olan Marcelo Bielsa'ya birçok önemli ekip talip olmuştu. Ancak Arjantinli teknik adam bir alt ligden aldığı Leeds United ile Premier Lig'de mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti. Bu açıklama en çok Leeds taraftarlarını memnun etti.

AURIER YUVAYA

PSG bu sezon Premier Lig'den transferler yapmayı sürdürüyor. Fransız devi Liverpool'dan Wijnaldum'u aldıktan sonra şimdi de Tottenham'dan eski sağ beki Aurier'in peşine düştü. Aurier, Fransız ekibine "Evet" dedi. 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli bulunuyor.

KISA..KISA...

Wolfsburg, Milan ile yollarını ayıracak Jens Petter Hauge'ye kanca attı. Alman temsilcisi oyuncuyu tapusuyla birlikte istiyor. İtalyan devi 15-20 milyon arası bonservis bekliyor.



Tottenham'ın ardından Arsenal de Marcel Sabitzer'in peşine düştü. Redbul Leipzig'den ayrılacak olan 27 yaşındaki oyuncu için kulübü 45 milyon euro bonservis talep ediyor.



Barcelona gelecek sezon ciddi bir kabuk değişimi içine girdi. Katalan ekibi iki stoperi Samuel Umtuti ve Clement Lenglet'i gönderme kararı aldı. Messi'nin isteği doğrultusunda transfer yapılacak.