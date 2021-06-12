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Aktüel haberler (12.06.2021)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (12.06.2021)

RAMOS GİTTİ, KROOS BİTTİ
Real Madrid'de kulüpten ayrılacağını açıklamıştı. Tecrübeli stoperle eski takımı ile yakından ilgileniyor. Ramos'un yeni rotası merak edilirken İspanyol devinin orta sahası ise duygusal bir açıklama yaptı. Tecrübeli oyuncu "Kroos mükemmel bir oyuncu olduğu kadar harika bir kaptandı. Genç takımlardan bu yana gördüğüm en iyi kaptan diyebilirim" diye konuştu.

BIELSA DEVAM
Avrupa'nın en gözde hocalarından olan 'ya birçok önemli ekip talip olmuştu. Ancak Arjantinli teknik adam bir alt ligden aldığı ile 'de mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti. Bu açıklama en çok Leeds taraftarlarını memnun etti.

AURIER YUVAYA
PSG bu sezon Premier Lig'den transferler yapmayı sürdürüyor. Fransız devi Liverpool'dan Wijnaldum'u aldıktan sonra şimdi de 'dan eski sağ beki Aurier'in peşine düştü. Aurier, Fransız ekibine "Evet" dedi. 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli bulunuyor.

KISA..KISA...
, Milan ile yollarını ayıracak 'ye kanca attı. Alman temsilcisi oyuncuyu tapusuyla birlikte istiyor. İtalyan devi 15-20 milyon arası bonservis bekliyor.

Tottenham'ın ardından de Marcel Sabitzer'in peşine düştü. Redbul Leipzig'den ayrılacak olan 27 yaşındaki oyuncu için kulübü 45 milyon euro bonservis talep ediyor.

gelecek sezon ciddi bir kabuk değişimi içine girdi. Katalan ekibi iki stoperi ve 'i gönderme kararı aldı. Messi'nin isteği doğrultusunda transfer yapılacak.

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