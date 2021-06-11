Wijnaldum resmen PSG'de

Fransız devi Paris-Saint Germain, Liverpool’dan ayrılan Georginio Wijnaldum’u kadrosuna kattı. Adı uzun süre Barcelona ile anılan Hollandalı orta sahayla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Avrupa’da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, “PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla daha da ileriye gideceğimize inanıyorum” dedi. Feyenoord, PSV ve Newcastle formaları giyen Wijnaldum, 2016’da transfer olduğu Liverpool’da, 237 maçta 22 gol, 16 asistle oynadı.
Fransız devi Paris-Saint Germain, Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum'u kadrosuna kattı. Adı uzun süre Barcelona ile anılan Hollandalı orta sahayla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Avrupa'da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, "PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla daha da ileriye gideceğimize inanıyorum" dedi. Feyenoord, PSV ve Newcastle formaları giyen Wijnaldum, 2016'da transfer olduğu Liverpool'da, 237 maçta 22 gol, 16 asistle oynadı.