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Wijnaldum resmen PSG'de

Fransız devi Paris-Saint Germain, Liverpool’dan ayrılan Georginio Wijnaldum’u kadrosuna kattı. Adı uzun süre ile anılan Hollandalı orta sahayla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Avrupa’da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, “PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla daha da ileriye gideceğimize inanıyorum” dedi. , PSV ve Newcastle formaları giyen Wijnaldum, 2016’da transfer olduğu Liverpool’da, 237 maçta 22 gol, 16 asistle oynadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Wijnaldum resmen PSG'de
Fransız devi Paris-Saint Germain, Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum'u kadrosuna kattı. Adı uzun süre ile anılan Hollandalı orta sahayla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Avrupa'da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, "PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla daha da ileriye gideceğimize inanıyorum" dedi. , PSV ve Newcastle formaları giyen Wijnaldum, 2016'da transfer olduğu Liverpool'da, 237 maçta 22 gol, 16 asistle oynadı.
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