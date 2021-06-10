Fatih Terim sessizliğini bozdu! "Güneş’in sihirli dokunuşları var"

Galatasaray'daki durumu belirsizliğini koruyan bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmayan Fatih Terim, Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Takım'ı değerlendirdi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Bence futbolu seven herkes Türkiye'yi bir turnuvada görmek ister. Asla pes etmiyoruz, yine kaliteli futbol oynayarak bir fark yaratabiliriz. Türkiye iyi bir takım ve bizi hafife alanlar için de çok büyük potansiyel bir tehlikeyiz. Biri, EURO 2020'de Türkiye'nin sürpriz yapabileceğini söylese ona şaşırmayacağımı söylerim" diye konuştu.

Şenol Güneş'le milli takımda birlikte oynadıklarını hatırlatan ve çok iyi arkadaş olduklarını kaydeden Terim, "Şenol Güneş'in bir takım üzerinde sihirli dokunuşları vardır ve kendisi, Türk futbolunun yetiştirdiği en başarılı teknik adamlardan biri... Umarım daha önce yakaladığı başarıları EURO 2020'de de tekrar eder ve her zamankinden daha iyi olur" dedi. İtalya ile oynayacağımız ilk maçla ilgili ise şunları söyledi: Turnuvanın en ilginç maçı olmaya aday. Sonuna kadar gidebilen bir takım ile herkes için sorun yaratabilecek bir takım arasındaki bir mücadele olacak

İTALYA & TÜRKİYE FİNAL OYNASIN

Fatıh terım, İtalya Milli Takımı'nı da mercek altına aldı. Terim, "İtalya sağlam, kompakt ve müthiş oyunculardan kurulu. İtalya finale kadar gidebilir çünkü kadro kaliteleri çok üst düzey" derken bir de dileğini paylaştı: Türk milli takımı her takıma sorun yaratabilecek kapasitede... Umarım finalin adı da İtalya-Türkiye olur.