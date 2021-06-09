Alt liglerden haberler (09.06.2021)

SAMSUN HIZ KESMİYOR

Süper Lig hayalini play-off yarı finalinde Altınordu'ya elenerek gerçekleştiremeyen Y.Samsunspor, kadrosunu yeniliyor. Kırmızı-beyazlılar, Çinari ve Hasan Kılıç'ın ardından 3. transferini de yaptı. Karadeniz temsilcisi, Kırmızı- beyazlılar, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Genç savunmacı, geçen sezon forma giydiği 33 maçta 1 golle oynadı.

ERKAM BOLUSPOR'A

TFF 1. Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Boluspor, Y.Samsun'dan ayrılan Erkam Reşmen'le 2 yıllık imza attı. Stoper mevkisinde de oynayabilen 31 yaşındaki tecrübeli sağ bek, geçen sezon görev aldığı 26 maçta 1 asist katkısı sağladı.

YERİMİZ SÜPER LİG

Play-off finalinden TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor hedefini Süper Lig olarak belirledi. Basın sözcüsü Abdulkadir Yılmaz, "Yerimiz TFF 1. Lig değil. Türkiye'nin kanıksanmış bir gerçeği var; Kocaelispor'un yeri Süper Lig'dir" dedi.

NEFİZ GİDİYOR

TFF 1. Lig'de iddialı bir takım oluşturmayı hedefleyen Altınordu, sağ kanat Emre Nefiz'le yolları ayırıyor. 1 yıl daha kontratı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ilk devre sakatlığı nedeniyle oynamadı. 2. devre 12 maçta görev aldı.

2. LALECİ DÖNEMİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, eski hocası Cenk Laleci'yi yeniden teknik direktörlük görevine getirdi. Daha önce İzmir ekibinde 15 yıl futbolcu, 12 yıl da yardımcı antrenör olarak ter döken Laleci, 24 Eylül 2019'da teknik direktörlüğe getirilmişti. 40 yaşındaki Laleci, takımının başında 48 maça çıkmıştı.

BODRUM'A ÇİM

Misli.com 2. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bodrumspor'da takımın iç saha maçlarını oynadığı Bodrum İlçe Stadı'nnı zemini yenileniyor. Suni çim olan saha zemininin kaldırılıp doğal çim ekimi yapılacağı öğrenildi. Stat yeni sezona yetişecek.

DENIZLISPOR 'CİNKAYA' DEDİ

TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'da, 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılacak genel kurulu öncesi camia, Yavuz Cinkaya isminde birleşti. Cinkaya, mevcut Başkan Ali Çetin yönetiminden istifa etmişti.