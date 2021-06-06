UEFA'dan yeni kural

UEFA, Euro 2020 öncesi elle oynama kuralında yaptığı değişikliği resmen açıkladı. Sürekli tartışmalara konu olan elle oynama kuralıyla ilgili yeni bir değişiklik yapıldı. UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada yeni kuralın 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği ifade edildi. Değişiklikle birlikte yeni elle oynama kuralının ihlal durumları şöyle olacak:

Bir oyuncunun istemeden topla elle oynaması sonucu takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık ihlal olmayacak. Elini-kolunu topa götürüp kasıtlı dokunursa, doğal olmayan şekilde vücudunu büyütüp eli-kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, istemeden olsa bile eli-koluyla gol atar ya da eli-koluyla topa değdikten sonra gol atarsa kuralı ihlal eder.