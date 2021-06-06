Haberler Futbol ‘Bale, futbolu bırakacak’

, futbolu bırakacak’

Son yıllarda kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan ile ile ilgili basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. ’da yer alan habere göre, sezonu ’da kiralık olarak geçiren Gallerli oyuncu futbolu bırakma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bu kararını ’ndan sonra açıklamayı planlıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
‘Bale, futbolu bırakacak’
Son yıllarda kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan ile ile ilgili basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 'da yer alan habere göre, sezonu 'da kiralık olarak geçiren Gallerli oyuncu futbolu bırakma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bu kararını 'ndan sonra açıklamayı planlıyor.
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