‘Bale, futbolu bırakacak’

Son yıllarda kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan Gareth Bale ile ile ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Marca’da yer alan habere göre, sezonu Tottenham’da kiralık olarak geçiren Gallerli oyuncu futbolu bırakma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bu kararını Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan sonra açıklamayı planlıyor.
Son yıllarda kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan Gareth Bale ile ile ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Marca'da yer alan habere göre, sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gallerli oyuncu futbolu bırakma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bu kararını Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra açıklamayı planlıyor.