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Son dakika spor haberi: stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme yaptı!

Son dakika spor haberleri... (), ve . Lig maçlarının oynandığı stadyumların zeminiyle ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 13:39
Son dakika spor haberi: TFF stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme yaptı!

() Yönetim Kurulu, ve . Lig maçlarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili talimatlarda değişiklik yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 'nda değişikliğe gittiği bildirildi.

Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.


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