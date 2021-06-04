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Son dakika spor haberi: 'ı şoke eden saldırı! Neye uğradığını şaşırdı

Son dakika spor haberi... 'in Brezilyalı yıldızı 'ı şoke eden bir olay yaşandı. 'nın ile oynayacağı maç öncesi 2 kişi, Neymar'ın üzerine doğru yürürken, dünyaca ünlü yıldızı yere devirdi. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 01:38
Son dakika spor haberi: Neymar'ı şoke eden saldırı! Neye uğradığını şaşırdı

Brezilyalı futbolcu , maçı öncesi kamp yapılacak otele girişi sırasında eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya uğradı.

Konaklayacakları otele varan ve her şeyden habersiz takım otobüsünden inen 29 yaşındaki yıldız, 2 kişinin üzerine çullanmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

'nı birçok taraftar otel çevresinde beklerken 2 kişi otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi.

Bir kişinin, yere düşen Neymar'ın ayakkabısını çıkarmaya çalıştığı görülürken güvenlik görevlileri araya girerek Neymar'ı yerden kaldırdı.

Neye uğradığını şaşıran ve tek ayakkabısı ayağından çıkan Neymar, topallayarak otele girmeye çalışırken o anlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

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