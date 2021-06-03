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- : 7-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri... A Milli Futbol Takımı'mızın 'deki rakiplerinden , ile karşı karşıya geldi. Mücadele, İsviçre'nin 7-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 22:27
İsviçre - Lihtenştayn: 7-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

A Milli Futbol Takımı'nın 'ndaki () rakiplerinden , hazırlık maçında 'ı 7-0 mağlup etti.

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren İsviçre, AFG Arena'daki özel maçta Lihtenştayn'ı ağırladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Mario Gavranovic (3), Christian Fassnacht (2), Noah Frick (KK) ve Edimilson Fernandes'in golleriyle mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası'nda ile birlikte A Grubu'nda yer alan İsviçre, 20 Haziran'da ay-yıldızlılarla Bakü'de karşılaşacak.

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