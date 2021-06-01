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Aktüel haberler (01.06.2021)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Aktüel haberler (01.06.2021)

BARÇA'DAN AGÜERO'YA 5 MİLYON EURO
Manchester City'le 10 yılda büyük başarılara imza atan tarihinin en golcü yabancısı olan Agüero, 10 yıl sonra resmen 'ya döndü. , Arjantinli yıldız golcünün transferini açıkladı. İngiliz devinden ayrılan Agüero'ya 2 yıllık sözleşme karşılığında, 5 milyon euro garanti ücret verilecek. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, A.Madrid'le 5 sezon mücadele etmişti. Agüero, özellikle Barcelona karşısında etkili olmuş ve 11 maçta 6 gol atmıştı. Ayrıca yine City'den 20 yaşındaki stoper da Barça'lı oldu.

SULTANLAR'IN RAKİBİ ALMANYA
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. 'nın kentinde yapılacak turnuvada Filenin Sultanları'nın kritik maçı 11.00'de başlayacak. İlk 4'te yer alan takımlar, 24-25 Haziran'da 'nde boy gösterecek.

B. Münih'in golcüsü Lewandowski, transfer sorusunun üzerine yeni kültürleri tanımaya açık olduğunu söyledi. 29 maçta 41 golle kıtanın en skoreri olan Lewa'yla R.Madrid ve ilgileniyor.
ve 'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Copa America, 'da düzenlenecek. Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise Kovid-19 nedeniyle ev sahipliğini iptal etmişti.
Türkiye'nin en zorlu patika koşusu olan Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines cumartesi günü başlayacak. 'de 4 farklı kategoride yapılacak koşuda 12 ülkeden 400 sporcu yarışacak.

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