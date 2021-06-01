Aktüel haberler (01.06.2021)

BARÇA'DAN AGÜERO'YA 5 MİLYON EURO

Manchester City'le 10 yılda büyük başarılara imza atan Premier Lig tarihinin en golcü yabancısı olan Agüero, 10 yıl sonra resmen La Liga'ya döndü. Barcelona, Arjantinli yıldız golcünün transferini açıkladı. İngiliz devinden ayrılan Agüero'ya 2 yıllık sözleşme karşılığında, 5 milyon euro garanti ücret verilecek. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, A.Madrid'le 5 sezon mücadele etmişti. Agüero, özellikle Barcelona karşısında etkili olmuş ve 11 maçta 6 gol atmıştı. Ayrıca yine City'den 20 yaşındaki stoper Garcia da Barça'lı oldu.

SULTANLAR'IN RAKİBİ ALMANYA

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Rimini kentinde yapılacak turnuvada Filenin Sultanları'nın kritik maçı 11.00'de başlayacak. İlk 4'te yer alan takımlar, 24-25 Haziran'da Milletler Ligi Finalleri'nde boy gösterecek.



B. Münih'in golcüsü Lewandowski, transfer sorusunun üzerine yeni kültürleri tanımaya açık olduğunu söyledi. 29 maçta 41 golle kıtanın en skoreri olan Lewa'yla R.Madrid ve PSG ilgileniyor.

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Copa America, Brezilya'da düzenlenecek. Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise Kovid-19 nedeniyle ev sahipliğini iptal etmişti.

Türkiye'nin en zorlu patika koşusu olan Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines cumartesi günü başlayacak. Kemer'de 4 farklı kategoride yapılacak koşuda 12 ülkeden 400 sporcu yarışacak.