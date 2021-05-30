Alt liglerden haberler (30.05.2021)

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor iç transferde 3 oyuncusunun opsiyonlarını kullanarak sözleşmelerini uzattı. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda Doğan Can Navas, Michel Landel ve İshak Çakmak'ın gelecek sezon da Bandırmaspor forması giyeceklerini açıklandı. "Oyunularımıza Bandırmaspor forması altında nice başarı dolu yıllar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

FİNALİ AŞAMIYOR

Sakaryaspor her sezon TFF 1. Lig'in kapısına kadar geliyor kendini bir türlü üst lige atamıyor. Tatangalar son 4 sezonda 3 defa finalde elendi. 2020'de Ankara Demir'e çeyrek finalde kaybettiler. 2018'de Afyon'a, 2019'da Karagümrük'e bu sezon da Kocaelispor'a finalde yenilerek üzüntü yaşadılar.

BİLMECE GİBİ

Süper Lig'in kıyısından dönen Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam görevinden ayrılmıştı. Karadeniz temsilcisinin bu ligin gediklisi Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Ancak Altıparmak cephesinden yalanlama geldi. Başarılı hoca "Bir görüşme olmadı" dedi.

A.GÜCÜ BORÇLU

Başkent temsilcisi Süper Lig'e veda etmişti. Önce kongre sonra yeniden Süper Lig hedefiyle sezona başlayacak sarı-lacivertlilerde yeni başkanı zorlu bir görev bekliyor. Haziran ayında göreve gelecek yeni başkan ve yönetimini 275 milyon TL'lik bir borç yükü karşılayacak. Takım da yenilenecek.

GÜZEL HABERİ BEKLİYORLAR

Bu sezon bulundukları liglerden küme düşen takımların gözü TFF'de. Süper Lig'den düşen Denizlispor, Gençlerbirliği ve BB Erzurumspor ile TFF 1. Lig'e veda eden Akhisarspor resmi başvurularını yapmışlardı. Ayrıca Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 takım da "Küme düşme kaldırılsın" demişti. Bu 20 takım Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar.

YUMLU BELİRSİZ

BB Erzurumspor, Boluspor'un da yakından ilgilendiği Mustafa Yumlu'yu renklerine katmaya yakındı. Ancak tecrübeli stoperin henüz hiçbir takımla anlaşma yapmadığı belirtildi. Mustafa'nın da Süper Lig ekiplerinden teklif beklediği, olmazsa TFF 1. Lig kulüplerinin önerilerini dinleyeceği kaydedildi.