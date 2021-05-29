Haberler Futbol Profesyonel futbol liglerinde tüm sezonlar sona erdi! İşte o rapor

Profesyonel futbol liglerinde tüm sezonlar sona erdi! İşte o rapor

Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde sezonlar sona erdi. Spor Toto 'de şampiyon olurken, . Lig'de , ve adını Süper Lig'e yazdırdı. TFF 2. Lig'de ise , ve bir üst lige çıktı. 2. Lig'e çıkanlar: , , , , , oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:32
Profesyonel futbol liglerinde tüm sezonlar sona erdi! İşte o rapor

Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonu heyecanı play-off maçlarıyla sona ererken, 12 takım bir üst lige çıktı, 29 ekip ise küme düştü.

Bir üst lige yükselme başarısı gösteren son ekip, dün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek . Lig'e çıkan oldu.

Geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşmenin kaldırıldığı profesyonel organizasyonlarda, bu sezon 12 ekip bir üst lige çıkarken, 29 takım ise yer aldığı kulvara veda etti.

Bölgesel Amatör Lig'de 9 Haziran Çarşamba günü başlayacak maçların ardından 4 ekip, gelecek sezon Misli.com 3. Lig'de yer almaya hak kazanacak.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

'ın şampiyonluğa ulaştığı 'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü takımları küme düştü.

TFF 1. Lig'de Süper Lig vizesi alan ekiplerden 26, 44, ise 18 yıl sonra tekrar Süper Lig'e döndü.

Daha önce Süper Lig tecrübeleri bulunan TFF 1. Lig'deki Akhisarspor, Ankaraspor, Eskişehirspor, Misli.com 2. Lig'deki Elazığspor, Hacettepe ve Kardemir Karabükspor küme düştü. Daha önce 6 sezon Süper Lig'de yer alan Misli.com 3. Lig ekiplerinden Manisaspor ise profesyonel liglere veda etti.

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

- Süper Lig

Şampiyon: Beşiktaş.

Düşenler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü.

- TFF 1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Adana Demirspor, Altay, Giresunspor.

Düşenler: Akhisarspor, Ankaraspor, Eskişehirspor.

- Misli.com 2. Lig

TFF 1. Lig'e çıkanlar: , Kocaelispor, .

Düşenler: Elazığspor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor, Mamak, Sancaktepe.

- Misli.com 3. Lig

Misli.com 2. Lig'e çıkanlar: , , , , , .

Düşenler: 1877 Alemdağspor, Antalya Kemerspor, Arhavispor, Cizrespor, Çengelköyspor, Gölcükspor, Kozanspor, Manisaspor, Muğlaspor, Payasspor, Silivrispor, Sultanbeyli Belediyespor, Tekirdağspor, Tokatspor, Yalovaspor, Yozgatspor 1959.

SON DAKİKA