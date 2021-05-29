Alt liglerden haberler (29.05.2021)

RIEKERINK ISKENDERUN'DA

Bir dönem G.Saray'ın teknik direktörlüğünü yapan Jan Olde Riekerink, sürpriz bir hamleye imza attı. Hollandalı çalıştırıcı, 3. Lig ekiplerinden İskenderun FK'nin CEO'su oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 3 yıllık anlaşma sağlanan Riekerink'in 5 Haziran'da görevine başlayacağı ifade edildi.

CENK AYRILDI

Denizli'de kaleci Cenk Gönen alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Böylece kulüpte 16. ayrılık oldu. 16 maça çıkan 33 yaşındaki eldiven, kalesinde 25 gol gördü.

DÜŞME ÇAĞRISI

Akhisar yönetimi ligden düşmenin kalkmasıyla ilgili konuştu: "Küme düşmenin kaldırılmasını talep ediyoruz. Kabul görmezse takımımız kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır."

İLK İMZA MELİH

Menemenspor 3. Lig ekibi Mardin Fosfatspor'un golcüsü Melih Kılıç'ı transfer etti. Geçen sezon 33 maçta 14 gol atan 27 yaşındaki forvet, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağladı.

YENİ DÖNEM

MİSLİ.COM 2. Lig'e yükselen Adıyaman 1954 Spor teknik direktörlük görevi için Tolgay Kerimoğlu ile anlaşmaya vardı. Sarı-yeşilli ekipte, Hakan Karaca şampiyonluk sonrası ayrılmıştı.