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Alt liglerden haberler (29.05.2021)

Alt liglerde ve yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (29.05.2021)

RIEKERINK ISKENDERUN'DA
Bir dönem 'ın teknik direktörlüğünü yapan , sürpriz bir hamleye imza attı. Hollandalı çalıştırıcı, 3. Lig ekiplerinden 'nin CEO'su oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 3 yıllık anlaşma sağlanan Riekerink'in 5 Haziran'da görevine başlayacağı ifade edildi.

CENK AYRILDI
Denizli'de kaleci alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Böylece kulüpte 16. ayrılık oldu. 16 maça çıkan 33 yaşındaki eldiven, kalesinde 25 gol gördü.

DÜŞME ÇAĞRISI
yönetimi ligden düşmenin kalkmasıyla ilgili konuştu: "Küme düşmenin kaldırılmasını talep ediyoruz. Kabul görmezse takımımız kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır."

İLK İMZA MELİH
3. Lig ekibi 'un golcüsü 'ı transfer etti. Geçen sezon 33 maçta 14 gol atan 27 yaşındaki forvet, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağladı.

YENİ DÖNEM
MİSLİ.COM 2. Lig'e yükselen teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı. Sarı-yeşilli ekipte, şampiyonluk sonrası ayrılmıştı.

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