Aktüel haberler (25.05.2021)

KITANIN EN GOLCÜSÜ LEWANDOWSKI

Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde 2020-21 sezonunun tamamlanmasıyla, gol kralları da belli oldu. Almanya'da 29 maçta 41 gole ulaşan Bayern Münih'in forveti Lewandowski, kıtanın en skoreri olmayı başardı. Ligde 6. kez gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki Polonyalı, Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" unvanını ele geçirdi. Barcelona'nın yıldızı Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirveyi aldı. Messi, üst üste 5, toplamda ise 8. kez ipi göğüsledi. Juventus'ta forma giyen Ronaldo ise Serie A'da 29 golle ilk sırada yer aldı.

KONFERANS KUPASI TANITILDI

UEFA, 2021-22 sezonunda ilk kez düzenlenecek olan Avrupa Konferans Ligi'nin şampiyonluk kupasını tanıttı. 57,5 santimetre uzunluğundaki ve 11 kilo ağırlığındaki Avrupa Konferans Ligi kupası, katılımcı sayısını temsilen, tabandan tepeye kıvrılarak ulaşan 32 altıgen şerit bulunuyor. Dört takımlı 8 grupta ilk sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

İSPANYA'DA RAMOS ŞOKU

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, EURO 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için kadroyu açıklarken, 2016'dan bu yana milli takım kaptanlığını yürüten Real Madridli savunmacı Sergio Ramos kadro dışında kaldı. Enrique "Ramos için çok zor bir durum biliyorum ama her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum" diye konuştu.

ALTEKMA'YA ALTYAPIDAN TAKVİYE

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Altekma, altyapıdan 3 oyuncusunu A takım kadrosuna kattı. Pasörler 20 yaşındaki Emre Çalışkan ile 18 yaşındaki Ataberk Gümüşsoy'un yan sıra pasör çaprazı 18 yaşındaki Aybora Özismim'in A takım kadrosunda yer alacağını belirtildi.

RED BULL VALORANT BİTTİ

İlk kez gerçekleştirilen, üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye kazananı belli oldu. 9 Eylül Üniversitesi'ni temsil eden Bedel Ödeyenler, Türkiye kazananı olmayı başardı. İzmir ekibi, ülkemizi Red Bull Dünya Finalinde temsil edecek.

GUIDETTI: TÜRKİYE'YE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, hayatında sahip olduğu birçok şeyi Türkiye'ye borçlu olduğunu ve elde edeceği başarılarla bunun karşılığını vermek istediğini söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye'de yaşamaktan çok keyif alıyorum. Türkiye bana çok şey kattı. Ben de sahip olduklarımı Türkiye'ye geri vermek istiyorum. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.