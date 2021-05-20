Haberler Futbol Son dakika spor haberi: Zanka'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika spor haberi: Zanka'dan flaş açıklaması!

Son dakika haberi: 'i 3. sırada tamamlayan 'de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler kadrosunu kuvvetlendirmek için girişimlerini sıklaştırdı. 'da kiralık olarak giden futbolcularda takıma dönecek. Sezonu 'da kiralık olarak geçiren Zanka da Fenerbahçe ile ilgili açıklamada bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:09
Son dakika spor haberi: Zanka'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

'de sezon başında kiralık olarak takımdan gönderilen isimlerin geleceği merak edilmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Zanka'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Danimarka basının iddiasına göre; 'dan kiralık olarak sezonu FC 'da geçiren Zanka, sarı lacivertli takıma dönüp dönmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Son dakika spor haberi: Zanka'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Midtjylland'ı 4-2 yendikleri maçın ardından konuşan Danimarkalı oyuncu, "'da kazanmak için bir savaş verdim ve veda etmek için bundan daha güzeli olamazdı. Şu anda geleceğimle ilgili belirsizlik var, herhangi bir karar verilmedi, ben de ne yapacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Zanka'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

"SEZON BİTİNCE BAKACAĞIZ"

Zanka'nın ayrılıp ayrılmayacağı sorulan Teknik Direktörü Jess Thorup geçtiğimiz günlerde, "Çok yetenekli oyuncularımız var, Zanka da onlardan biri. Geleceğini yaz aylarına yaklaşınca konuşacağız. Sportif direktörümüzle planlarımızı hazırlayacağız." demişti.

Son dakika spor haberi: Zanka'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

FC 'da bu sezon 29 maça çıkan Zanka, 1 kez ağları sarstı. , Zanka'yı 2019'da Huddersfield'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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