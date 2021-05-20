Son dakika spor haberi: Zanka'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Midtjylland'ı 4-2 yendikleri maçın ardından konuşan Danimarkalı oyuncu, "Kopenhag'da kazanmak için bir savaş verdim ve veda etmek için bundan daha güzeli olamazdı. Şu anda geleceğimle ilgili belirsizlik var, herhangi bir karar verilmedi, ben de ne yapacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.