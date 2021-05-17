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'nın transferi resmen açıklandı!

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından 'nın yeni takımı belli oldu... Bir dönem yeniden siyah beyazlılara transfer olacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu, ile anlaştı. İşte o görüntüler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:21
Anderson Talisca'nın transferi resmen açıklandı!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve son olarak Çin ekibi 'de boy gösteren 'nın yeni takımı belli oldu.

kulübünün sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda, Talisca'nın forma ile poz verdiği görüldü.

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU
2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, bu süreçte 80 maçta forma giymiş, 27 gol üretmişti. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ın ardından sürpriz bir hamle yaparak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye imza atmıştı.

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