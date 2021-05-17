Anderson Talisca'nın transferi resmen açıklandı!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve son olarak Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de boy gösteren Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu.

Al Nassr kulübünün sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda, Talisca'nın forma ile poz verdiği görüldü.

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU

2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, bu süreçte 80 maçta forma giymiş, 27 gol üretmişti. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ın ardından sürpriz bir hamle yaparak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye imza atmıştı.

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