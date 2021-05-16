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Son dakika spor haberi: 'nden çekildi

Son dakika spor haberleri... , corona virüsü pandemisi nedeniyle 'nden çekilme kararı aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 14:04
Son dakika spor haberi: Kuzey Kore 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nden çekildi

'nin ikinci turunda mücadele eden , organizasyondan çekilme kararı aldı. Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin elemelerden çekildiği ve konunun 'ya iletildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kararına ilişkin gerekçe açıklanmazken, medyası yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle böyle bir adım atıldığını yazdı.

'nin ikinci turundaki H Grubu'nda Güney Kore, , ve ile mücadele eden Kuzey Kore, 4. sırada yer alıyordu. Kuzey Kore, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmayacağını duyurmuştu.



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