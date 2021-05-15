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Son dakika spor haberi: şampiyonu ligi namağlup bitirdi

Birinci Futbol Ligi'nde şampiyon olan , son hafta maçında 'i 4-0 yenerek sezonu namağlup tamamladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:14
Son dakika spor haberi: İskoçya şampiyonu ligi namağlup bitirdi

Mart ayında zaferini ilan eden , şampiyonluk grubunun 5. ve son haftasında 'i ağırladı.

'ndaki mücadeleden 4-0 galip ayrılan Rangers, sezonu 102 puanla en yakın rakibi 'in 25 puan önünde yenilgisiz bitirdi.

Ligde oynadığı 38 maçta 32 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden ekibi, attığı 92 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

'ın teknik direktörlüğünde 2011 yılının ardından ilk kez 'te şampiyonluğa ulaşan Rangers, Aberdeen maçının ardından düzenlenen törende kupasını aldı.

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