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Son dakika spor haberi: şampiyonluk kupasını eritip taraftara gönderdi!

Son dakika spor haberleri... Hollanda Ligi'nde mutlu sona ulaşan , şampiyonluk kupasını eritip küçük yıldızlar haline getirerek taraftarlarına yolladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:02
Son dakika spor haberi: Ajax şampiyonluk kupasını eritip taraftara gönderdi!

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde () şampiyonluğa ulaşan , kupasını eriterek küçük yıldızlar haline getirdi ve taraftarına gönderdi. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarından yoksun kalan Ajax, 35. şampiyonluğunu kutlamak için ilginç bir yönteme imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kupası eritilerek 42 bin adet yıldız üretildi ve hediye olarak kombine bilet sahiplerine gönderildi.

Ajax'ın kaptanı , şampiyonluğu taraftara adadıklarını belirterek, "Taraftarımızı gerçekten özledik, yeniden onların önünde oynamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hollanda Futbol Federasyonunun, Covid-19 salgını sebebiyle istisna uygulayarak Ajax'a ikinci bir şampiyonluk kupası verdiği bildirildi.



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