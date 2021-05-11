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Son dakika spor haberi: için görüşmeler başladı! 6 milyon euro...

Son dakika spor haberleri... Bir dönem forması da giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson 'den ayrılıyor. 27 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin başladığı ve kulübünün 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 09:31
Son dakika spor haberi: Talisca için görüşmeler başladı! 6 milyon euro...

Bir dönem formasıyla gösterdiği performansın ardından taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson , 'den ayrılıyor. Yıldız isme ekiplerinden talip oldu.

Goal'ün Arapça edisyonunda yer alan habere göre Talisca ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Çin ekibi , bonservis bedeli olarak 6 milyon euro istiyor. Al Hilal'in şu an için teklifi ise 5 milyon euro civarında. Oyuncuya da iki yıllık mukavele önerildi.

Kadrosu yıldızlar topluluğu olan Al Hilal, geçtiğimiz günlerde 'nin de istediği 'yı renklerine bağlamıştı. 'ın eski golcüsü de Al Hilal'de forma giyiyor.

2018-19 sezonunda Guangzhou Evergrande'ye 19 milyon euro'ya transfer olan Talisca, Çin kulübünde 65 karşılaşmada 39 gol atarken 13 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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