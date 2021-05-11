Son dakika spor haberi: Talisca için görüşmeler başladı! 6 milyon euro...

Bir dönem Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansın ardından taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, Çin'den ayrılıyor. Yıldız isme Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal talip oldu.

Goal'ün Arapça edisyonunda yer alan habere göre Talisca ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Çin ekibi Guangzhou Evergrande, bonservis bedeli olarak 6 milyon euro istiyor. Al Hilal'in şu an için teklifi ise 5 milyon euro civarında. Oyuncuya da iki yıllık mukavele önerildi.

Kadrosu yıldızlar topluluğu olan Al Hilal, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de istediği Moussa Marega'yı renklerine bağlamıştı. Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis de Al Hilal'de forma giyiyor.

2018-19 sezonunda Guangzhou Evergrande'ye 19 milyon euro'ya transfer olan Talisca, Çin kulübünde 65 karşılaşmada 39 gol atarken 13 kez de asist yapma başarısı gösterdi.