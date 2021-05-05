Haberler Futbol TFF Tahkim Kurulu alınan kararların gerekçelerini açıklayacak

alınan kararların gerekçelerini açıklayacak

(), tarafından alınan kararların gerekçelerinin mayıs ayı itibariyle kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:27
TFF Tahkim Kurulu alınan kararların gerekçelerini açıklayacak

(), tarafından alınan kararların gerekçelerinin mayıs ayı itibariyle kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
" tarafından alınan kararların gerekçeleri mayıs ayı itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi www.tff.org'dan kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek . maddesi uyarınca TFF'nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır.

Bu uygulama kapsamında ilk olarak örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararlar da yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur."

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