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Son dakika spor haberi: takım çalıştırmak istemediği ligleri açıkladı!

Son dakika spor haberleri... Son olarak ekibi 'da teknik direktörlük yapan , Bundesliga ve Ligue 1'de takım çalıştırmak istemediğini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:48
Son dakika spor haberi: Jose Mourinho takım çalıştırmak istemediği ligleri açıkladı!

Kariyeri boyunca ülkesi (, ), (, , ), (Inter) ve 'da () üst düzey kulüpleri çalıştıran , Times'a verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.

Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de takım çalıştırmak istemediğini dile getiren Portekizli teknik adam, şunları söyledi:

ve 'da, majör bir kulübe gittiğiniz zaman kaderiniz anında yazılır. İngiltere'de ise durum böyle değil. Rekabet üst seviyede. Beni çeken de bu zaten. Bu tamamen baskı meselesi. Daima baskı altında çalışmayı isterim. Bazen bu baskı ters etki etse de onun olmadığı bir ülkeye gitmek istemiyorum. Reddediyorum.

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