Son dakika spor haberi: Jose Mourinho takım çalıştırmak istemediği ligleri açıkladı!

Kariyeri boyunca ülkesi Portekiz (Benfica, Porto), İngiltere (Chelsea, Manchester United, Tottenham), İtalya (Inter) ve İspanya'da (Real Madrid) üst düzey kulüpleri çalıştıran Jose Mourinho, Times'a verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.

Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de takım çalıştırmak istemediğini dile getiren Portekizli teknik adam, şunları söyledi:

Almanya ve Fransa'da, majör bir kulübe gittiğiniz zaman kaderiniz anında yazılır. İngiltere'de ise durum böyle değil. Rekabet üst seviyede. Beni çeken de bu zaten. Bu tamamen baskı meselesi. Daima baskı altında çalışmayı isterim. Bazen bu baskı ters etki etse de onun olmadığı bir ülkeye gitmek istemiyorum. Reddediyorum.