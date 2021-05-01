Alt liglerden haberler (01.05.2021)

KUPA SOMA'NIN

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Somaspor, kupası özel bir törenle aldı. Futbolcular ve teknik heyet şampiyonluk kupasının coşkusunu doyasıya yaşadı. Şampiyon bugün, Isparta 32 deplasmanında 3. Lig'deki son karşılaşmasına çıkacak.

HASRET BİTECEK

Adana Demirspor, bugün Balıkesirspor'u konuk ediyor. 9 maç önce göreve gelen Samet Aybaba'yla son düzlüğe lider giren mavi-lacivertliler, 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor. Mavi Şimşekler, son hafta ise Menemenspor'la karşılaşacak.

ÇIKIŞ ZAMANI

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Akhisarspor maçı öncesi iddialı konuştu. Son iki haftada 5 puan kaybettiklerini hatırlatan Keleş, "Bugün kazanmak için sahaya çıkacağız, iki maçı alarak sezon boyunca göstermiş olduğumuz çabayı taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

ADAMU KADRO DIŞI

Menemenspor'da Ibrahim Alhassan Adamu, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Sezon başında Altay'dan gelen 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 27 maçta oynadı.

SAĞLAM KAYIP BEKLİYOR

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolda iki 90 dakikalık maçın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, "Kalan iki maçı kazanacağız. Giresunspor ve Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

MUSTAFA DENİZLİ İLK KEZ SAHNEDE

Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli, ilk sınavına Ümraniyespor karşısında çıkacak. Futbolculuk hayatına İzmir ekibinde başlayan ve 'Büyük Mustafa' olarak anılan tecrübeli hoca, 57 puanla 5. sırada yer alan Altay'ı Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek. 2012-2013'te Çaykur Rizes'yi Süper Lig'e çıkaran Denizli; Manisaspor, Eskişehirspor'la lige çıkamamıştı.