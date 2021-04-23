Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbol dünyasında bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi projesi ve gündem hakkında beIN'e önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ceferin'in o açıklamaları...
"Cumartesi günü birden bire bazı kulüplerin Süper Lig denilen hayali bir projeye katılmak istediklerini duyduk. Agnelli'yi aradım, teyit etmek istedim, bir şeyler saklıyordu. Pazar günü Süper Lig bildirisini paylaştılar. Biz de toplum, futbol otoriteleri ve taraftarlar olarak yapmamız gerekeni yaptık. Gerisi tarih."
"Biraz taraftan ihanete uğramış hissediyorsunuz, bir taraftan şaşırıyorsunuz. Kafamı topladığımda bunu öğrenmemin daha iyi olduğunu fark ettim. Pazar sabahı kazanacağımızdan emindim."