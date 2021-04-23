Haberler Futbol Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

Son dakika spor haberi: esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen ve 'nın 12 futbol kulübü tarafından imzalanan projesi kısa süre içinde futbol dünyasından gelen tepkilerle askıya alınmıştı. Yaşanan bu durumun yankıları sürerken, Başkanı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 19:55
Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

Başkanı , futbol dünyasında bomba etkisi yaratan projesi ve gündem hakkında beIN'e önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ceferin'in o açıklamaları...

Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"Cumartesi günü birden bire bazı kulüplerin Süper Lig denilen hayali bir projeye katılmak istediklerini duyduk. Agnelli'yi aradım, teyit etmek istedim, bir şeyler saklıyordu. Pazar günü Süper Lig bildirisini paylaştılar. Biz de toplum, futbol otoriteleri ve taraftarlar olarak yapmamız gerekeni yaptık. Gerisi tarih."

Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"Biraz taraftan ihanete uğramış hissediyorsunuz, bir taraftan şaşırıyorsunuz. Kafamı topladığımda bunu öğrenmemin daha iyi olduğunu fark ettim. Pazar sabahı kazanacağımızdan emindim."

Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"Burada 3 kişiden bahsetmem gerekiyor. Dortmund başkanı Watzke, Bayern Münih'ten Rummenigge ve yanımızda olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi. Bu 3 kişi savaşı kazanmamızda önemli katkı verdi."

Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"AL-KHELAIFI SÖZÜNÜN ERİYDİ"
Al-Khelaifi en başından beri bizimleydi, ne dediyse doğru söyledi, sözünün eriydi. Bunu saklayabilirdi ama bizi destekledi. Diğer takımlar umrumda değil, futbolu umursamıyorum diyebilirdi.

Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"DÜRÜST VE ADALETLİ BİR ADAM"
Al-Khelaifi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu, bu futbol için iyi. Futbolu seven ve anlayan insanlara ihtiyacımız var. Gelecekte de onunla birlikte hareket edeceğim, harika çözümler üreteceğiz. Sonunda dürüst ve adaletli bir adam yanımda.

Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"O TEPKİYİ GÖRMEK DUYGUSALDI"
'da ve tüm dünyada verilen tepkiyi görmek duygusaldı. Her şey satılık mı, tarihi yok etmek bu kadar kolay mı, futbol böyle feda edilebilir mi gibi sorular soruyorduk. Edemezsiniz! Gelecekte futbolu bizden çalmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerekiyor. Beni muhtemelen hafife aldılar, gelecekte tekrar hafife alamazlar.

Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"BİRKAÇ GÜNE NETLEŞİR"
İlk olarak bu girişimde 12 takım yer alıyordu. Hepimiz yaptıklarımızın sorumluluklarını üstlenmeliyiz. Birkaç güne her şey netleşir. Bu proje tamamen saçmalıktı. İnanılmaz gerçekten ama organizasyonları, hükümetleri, taraftarları, eski ve aktit futbolcular, hepimizi hafife aldılar. Tek düşündükleri paraydı. Proje çok zayıftı, ilginç bir lig olmayacaktı.

Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"AGNELLI YÜZ KERE YALAN SÖYLEDİ"
Florentino Perez ile yıllardır konuşmadım. Woodward beni aradı ve reformlarının çok iyi olduğunu söyledi. Agnelli yüz kere yalan söyledi. Ben 'Dünya düzdür' diyebilirim ama değil. Sadece iki takımdan oluşan şeye lig diyebilirsiniz ama bu komik olur.

Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"APTALCA BİLE OLSA HER ŞEYİ SÖYLÜYORLAR"
2024 formayı Yönetim Kurulu tarafından belirlendi. Her yerde serbest konuşma özgürlüğü var. İnsanlar aptalca olsa bile her şeyi söyleyebiliyorlar. UEFA elde ettiği gelirlerin yüzde 90'ını kendi tabanına, kadın futboluna, amatör futbola ve geri kalanlara dağıtıyor. Kulüp turnuvalarında ise yüzde 6.5 biz alırken, kulüpler yüzde 93.5 payı bölüşüyor.

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