Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"O TEPKİYİ GÖRMEK DUYGUSALDI"

Avrupa'da ve tüm dünyada verilen tepkiyi görmek duygusaldı. Her şey satılık mı, tarihi yok etmek bu kadar kolay mı, futbol böyle feda edilebilir mi gibi sorular soruyorduk. Edemezsiniz! Gelecekte futbolu bizden çalmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerekiyor. Beni muhtemelen hafife aldılar, gelecekte tekrar hafife alamazlar.

"BİRKAÇ GÜNE NETLEŞİR"

İlk olarak bu girişimde 12 takım yer alıyordu. Hepimiz yaptıklarımızın sorumluluklarını üstlenmeliyiz. Birkaç güne her şey netleşir. Bu proje tamamen saçmalıktı. İnanılmaz gerçekten ama organizasyonları, hükümetleri, taraftarları, eski ve aktit futbolcular, hepimizi hafife aldılar. Tek düşündükleri paraydı. Proje çok zayıftı, ilginç bir lig olmayacaktı.