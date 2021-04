Son dakika spor haberi: Aleksander Ceferin esti gürledi! "Yüz kere yalan söyledi"

"APTALCA BİLE OLSA HER ŞEYİ SÖYLÜYORLAR"

2024 formayı UEFA Yönetim Kurulu tarafından belirlendi. Her yerde serbest konuşma özgürlüğü var. İnsanlar aptalca olsa bile her şeyi söyleyebiliyorlar. UEFA elde ettiği gelirlerin yüzde 90'ını kendi tabanına, kadın futboluna, amatör futbola ve geri kalanlara dağıtıyor. Kulüp turnuvalarında ise yüzde 6.5 biz alırken, kulüpler yüzde 93.5 payı bölüşüyor.