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’dan mutlusu yok

Şampiyonası'nda düdük çalacak 18 hakem arasında yer alan , duygularını şöyle özetledi: "Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha görev alacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Cüneyt Çakır’dan mutlusu yok
Şampiyonası'nda düdük çalacak 18 hakem arasında yer alan , duygularını şöyle özetledi: "Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha görev alacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Üst üste 3. kez 'nda bulunacak olmanın gururunu yaşıyorum. Herkes bizi ve A Milli Takımımızı en iyi şekilde desteklesin, dualarını bizden eksik etmesin."
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