Cüneyt Çakır’dan mutlusu yok

Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak 18 hakem arasında yer alan Cüneyt Çakır, duygularını şöyle özetledi: "Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha görev alacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum.
Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak 18 hakem arasında yer alan Cüneyt Çakır, duygularını şöyle özetledi: "Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha görev alacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda bulunacak olmanın gururunu yaşıyorum. Herkes bizi ve A Milli Takımımızı en iyi şekilde desteklesin, dualarını bizden eksik etmesin."