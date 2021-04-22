Haberler Futbol Son dakika spor haberi: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Avrupa Süper Ligi'ne destek

Son dakika spor haberi: Başkanı 'dan 'ne destek

Son dakika spor haberleri... Başkanı , kurulmasının ardından kısa süre içerisinde dağılan 'yle ilgili konuştu. Laporta, ligin ekonomik açıdan "bir zorunluluk" olduğunu söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:20
Son dakika spor haberi: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Avrupa Süper Ligi'ne destek

Kulübü Başkanı , 'nin kurulmasının ekonomik açıdan "bir zorunluluk" olduğunu söyledi.

Laporta, Katalan spor televizyonu Esports3'e yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi girişiminin halen yürürlükte bir olan bir proje olduğunu ima ederek, "Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk ama son sözü kulübün üyeleri söyleyecek. Büyük kulüpler olarak çok fazla kaynağa katkıda bulunuyoruz ve ekonomik dağılımla ilgili bakış açımızı ortaya koyabilmeliyiz." dedi.

", sportif değerlere dayalı çekici bir rekabet olmalıdır." diyen Laporta, "Ulusal liglerin savunucusuyuz ve ile şeffaf bir diyaloğa açığız. Bir anlaşma olacağından eminim. Bunun (Avrupa Süper Ligi), büyük bir gösteri olması için daha fazla kaynağa ihtiyacımız var." görüşünü savundu.

Başkanı, Avrupa Süper Ligi oluşumuyla ilgili bazı kulüpler üzerinde baskı olduğunu ancak teklifin halen geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Laporta, "Çok önemli yatırımlar yapıyoruz, maaşlar çok yüksek ve tüm bu hususlar, sporla aynı şekilde hesaba katılmalı." şeklinde konuştu.


SON DAKİKA