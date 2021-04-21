Son dakika spor haberleri: Inter Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacağını açıkladı

Avrupa futbolunu sarsan Avrupa Süper Ligi, kurulduğu gibi dağıldı. İngiliz devleri Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Tottenham'ın çekilme kararı aldığı ligde çözülmeler devam ediyor.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in ardından İtalya Serie A takımlarından Inter de yeni oluşumda yer almayacağını duyurdu.

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya'nın ise Milan, Inter ve Juventus takımları, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuş, girişim futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti.