Haberler Futbol Son dakika spor haberleri: Inter Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacağını açıkladı

Son dakika spor haberleri: Inter 'nde yer almayacağını açıkladı

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekiplerinin 'ne katılmama kararı almasının ardından ligin İtalyan ekiplerinden Inter de çekilmeye karar verdiklerini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:21
Son dakika spor haberleri: Inter Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacağını açıkladı

Avrupa futbolunu sarsan , kurulduğu gibi dağıldı. İngiliz devleri , , , , ve 'ın çekilme kararı aldığı ligde çözülmeler devam ediyor.

İspanyol temsilcisi 'in ardından Serie A takımlarından Inter de yeni oluşumda yer almayacağını duyurdu.

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, 'nın Atletico Madrid, ve , İtalya'nın ise , Inter ve takımları, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuş, girişim futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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