Son dakika spor haberleri | Antalya'da kulüp başkanı corona virüsünden öldü!

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü'nün Başkanı Ali Aksu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 11 Nisan günü Antalya'daki bir özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Ali Aksu'nun yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesine alınan Ali Aksu, bugün saat 09.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Ali Aksu'nun cenazesinin bugün Belek merkez mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Daha önce 2018-2019 futbol sezonunda Serik Belediyespor kulüp başkanlığı yapan Ali Aksu, 31 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi. Turizmci iş insanı Ali Aksu, evli, 1 erkek, 3 kız babasıydı.