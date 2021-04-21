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Son dakika spor haberleri | 'da kulüp başkanı corona virüsünden öldü!

2020 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü can almaya da devam ediyor. 'dan spor camiasını yasa boğan bir haber geldi. Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kulübü'nün Başkanı , coona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Aksu'nun böbrek rahatsızlığı da bulunuyordu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:06
Son dakika spor haberleri | Antalya'da kulüp başkanı corona virüsünden öldü!

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kulübü'nün Başkanı , böbrek rahatsızlığı nedeniyle 11 Nisan günü 'daki bir özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Ali Aksu'nun yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bir süre sonra 'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesine alınan Ali Aksu, bugün saat 09.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Ali Aksu'nun cenazesinin bugün merkez mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Daha önce 2018-2019 futbol sezonunda Serik Belediyespor kulüp başkanlığı yapan Ali Aksu, 31 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi. Turizmci iş insanı Ali Aksu, evli, 1 erkek, 3 kız babasıydı.

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