Kukla değiliz

Futbol dünyasını sarsan Avrupa Süper Ligi'yle ilgili Florentino Perez, kulüplerin geleceğini kurtarmak istediklerini söyledi. Perez, "Ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Artık gençler de futbolla ilgilenmiyor. Futbolu ayağa kaldırmak istiyoruz. Biz UEFA'nın kuklası değiliz" dedi.



PSG'YE DAVET YOK



Perez, "Ne PSG'yi ne de iki Alman kulübünü (B. Münih-B. Dortmund) davet ettik. Kimseyi bu projeden ihraç etmedik. Parayı verecek olan kulüpler ligde kendi aralarında oynayacak, değişmeyen 15 kulüp olacak. Bazıları diğer ligleri bitireceğimizi söylüyor. Böyle bir görüş yok" diye konuştu.



RUMMENIGGE: YANLIŞ YOLDAYDIK



Oluşumda yer almayan B. Münih'in CEO'su Rummenigge: "Kulüpler kötüleşen borcunu bu ligle çözmeye çalışıyor. Çözüm, maliyeti düşürmek olacak. Neymar'ın transferinden sonra transfer pazarı patladı. Yanlış yoldaydık. UEFA veya FIFA'nın suçu değil" dedi.



SERVET YARDIMCI YENİDEN



Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, üst üste ikinci kez UEFA'nın yönetim kuruluna seçildi. Önceki dönemde yönetim kurulunda yer alan Yardımcı, 45. UEFA Olağan Kongresi'nde 47 oyla bir kez daha aynı göreve dört yıllığına seçildi.



CANTONA: UTANÇ VERİCİ



Eski yıldızlar David Beckham ve Eric Cantona, 12 kulübün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi eleştirdi. Beckham, "Futbol herkes içindir. Buna imkan sağlayan turnuvalar düzenlemeliyiz. Futbolun değerlerini koruyamazsak sevdiğimiz bu oyun tehlikeye girer" ifadelerini kullandı. Cantona ise daha sert konuştu: "Taraftarlar futboldaki en önemli şeydir ve saygıyı hak ediyorlar. Bu girişimde yer alan kulüpler, katılmadan önce taraftarlarının fikrini sordu mu? Sormadı ve bu gerçekten utanç verici bir durum."



'KATILAN OLURSA CEZA VERİRİZ'



TFF Başkanı Nihat Özdemir, hiçbir Türk takımının yeni organizasyona katılamayacağını söyledi. Gerekli kararları alabileceklerini ifade eden Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz. Hiçbir Türk kulübü, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak. Eğer bir takımımız söz konusu turnuvaya katılırsa biz de UEFA'nın cezalarını uygularız. Biz 55 federasyon olarak UEFA'nın yanındayız" diye konuştu.



BİR İNGİLİZ DEVİ ÇIKMAYA HAZIR!



Times'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden biri, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeye hazırlanıyor. Kulüp adıyla ilgili bilgi yer almazken; ligde Liverpool, M. City, M. United, Chelsea, Arsenal ve Tottenham yer alıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ülke sınırları içerisinde "Avrupa Süper Ligi" maçının oynanmasını yasaklayacağını açıkladı.