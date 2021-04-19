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Spor Bakanı 'ndan açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı , 12 takımın ortak bildiri ile açıkladığı organizasyonunun katılımcılık ilkesiyle çeliştiğini ifade etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:55
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı , 12 takımın ortak bildiri ile kurduğu projesiyle ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.


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