Son dakika spor haberleri: Mircea Lucescu'dan olay Avrupa Süper Ligi iddiası! "Arkasında Amerikalılar var"

Şu anda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çalıştıran A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, 12 kulüp tarafından oluşturulacak 'Avrupa Süper Ligi'ne sert sözlerle karşı çıktı.

Bu hamlenin sadece para için yapıldığını belirten Rumen teknik adam, futbolda rekabet olgusunun tamamen sona ereceğini söyledi.

"UTANÇ VERİCİ!"

Lucescu, konuyla ilgili ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi asla kabul edilemez. Arkasında Amerikalılar var. Futbolu bir iş olarak görüyorlar, spor değil. Futbol, işçilerin sporu olarak büyüdü. Her şeyi yıkıyorlar. Futbol sadece bu ülkelerden ibaret değil. Rekabeti yok ediyorlar. Utanç verici!" ifadesini kullandı.