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Son dakika spor haberleri: 'dan olay iddiası! "Arkasında var"

'ımızın eski teknik direktörü , 'ne sert sözlerle karşı çıktı. Flaş iddialarda bulunan Rumen teknik adam, "Avrupa Süper Ligi kabul edilemez. Arkasında var. Rekabeti yok ediyorlar. Utanç verici!" ifadesini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 19:08
Son dakika spor haberleri: Mircea Lucescu'dan olay Avrupa Süper Ligi iddiası! "Arkasında Amerikalılar var"

Şu anda ekibi 'i çalıştıran 'ın eski teknik direktörü , 12 kulüp tarafından oluşturulacak ''ne sert sözlerle karşı çıktı.

Bu hamlenin sadece para için yapıldığını belirten Rumen teknik adam, futbolda rekabet olgusunun tamamen sona ereceğini söyledi.

"UTANÇ VERİCİ!"
Lucescu, konuyla ilgili ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi asla kabul edilemez. Arkasında var. Futbolu bir iş olarak görüyorlar, spor değil. Futbol, işçilerin sporu olarak büyüdü. Her şeyi yıkıyorlar. Futbol sadece bu ülkelerden ibaret değil. Rekabeti yok ediyorlar. Utanç verici!" ifadesini kullandı.

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