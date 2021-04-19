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Son dakika spor haberleri | Ada'dan 'ne tepki!

Futbol dünyasında bir anda patlak veren '' krizi büyüyor. 12 dev takımın kurucusu olduğu ve başkanlığını 'in başkanı 'in yaptığı lige Ada'dan tepki gecikmedi. Başbakanı , "Futbol için yıkıcı olur" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:21
Son dakika spor haberleri | Ada'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki!

Başbakanı , , ve İngiltere'den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı ""nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, futbol otoritelerinin yeni ligin kurulmasına karşı harekete geçmesini desteklediklerini aktardı.

Avrupa Süper Ligi'nin futbol için "yıkıcı" olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti.

Johnson, "Kulüpler adım atmadan önce taraftarlarına ve daha geniş futbol topluluğuna cevap vermelidir." ifadesini kullandı.

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