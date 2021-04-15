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Son dakika spor haberi: Türk kulüplerinin gözdesi 'a transfer oldu

ekibi 'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan ve adı transfer dönemlerinde sıkça Türk kulüpleriyle anılan , ülkesinin takımlarından 'la sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:13
Son dakika spor haberi: Türk kulüplerinin gözdesi Ahmed Musa Kano Pillars'a transfer oldu

Geçtiğimiz yılın aralık ayında temsilcisi 'la yollarını ayıran 'nın yeni takımı belli oldu. Ocak ayı transfer döneminde adı Türk takımlarıyla da anılan Nijeryalı forvet oyuncusu, ülkesinin ekiplerinden ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki futbolcunun mukavelesinde, 'nın herhangi bir takımından teklif alması halinde kontratını feshedebilme maddesinin yer aldığı da bildirildi. Bir süredir kulüpsüz olan yıldız ismin, form tutmak amacıyla futbola başladığı Kano Pillars'a döndüğü ifade ediliyor.

Kariyerinde , , ve Al Nasr gibi kulüplerde forma giyen Ahmed Musa, 'nda çıktığı 87 karşılaşmada 15 gole imzasını attı.

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