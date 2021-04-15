Son dakika spor haberi: Türk kulüplerinin gözdesi Ahmed Musa Kano Pillars'a transfer oldu

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'la yollarını ayıran Ahmed Musa'nın yeni takımı belli oldu. Ocak ayı transfer döneminde adı Türk takımlarıyla da anılan Nijeryalı forvet oyuncusu, ülkesinin ekiplerinden Kano Pillars ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki futbolcunun mukavelesinde, Avrupa'nın herhangi bir takımından teklif alması halinde kontratını feshedebilme maddesinin yer aldığı da bildirildi. Bir süredir kulüpsüz olan yıldız ismin, form tutmak amacıyla futbola başladığı Kano Pillars'a döndüğü ifade ediliyor.

Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova, Leicester City ve Al Nasr gibi kulüplerde forma giyen Ahmed Musa, Nijerya Milli Takımı'nda çıktığı 87 karşılaşmada 15 gole imzasını attı.