Haberler Futbol Son dakika spor haberi: UEFA'dan tarihi karar geliyor! Deplasman golü...

Son dakika spor haberi: 'dan tarihi karar geliyor! Deplasman golü...

Son dakika spor haberleri... , yıllardır süregelen tartışmalara nokta koymak için harekete geçti. Kurum, kupalarında uzatma dakikalarında atılacak deplasman golü avantajını kaldırmayı planlıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:24
Son dakika spor haberi: UEFA'dan tarihi karar geliyor! Deplasman golü...

, futbolda sürpriz bir değişikliğe gidiyor. İngiliz basınından 'da yer alan habere göre ve Ligi'nde gelecek sezondan itibaren, uzatma dakikalarında deplasman takımının bulduğu gol avantaj sayılmayacak.

UEFA'nın konuyla ilgili toplantılar yaptığı ve nihai kararını cuma günü açıklayacağı ileri sürüldü. Buna karşın maçın normal süresinde atılacak deplasman golleri, skor eşitliği durumunda konuk ekibe yine tur avantajı sağlamaya devam edecek.

Deplasman golü avantajı kuralı, 1965-66 sezonunda devreye girmişti.

SON DAKİKA