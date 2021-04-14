Son dakika spor haberi: UEFA'dan tarihi karar geliyor! Deplasman golü...

UEFA, futbolda sürpriz bir değişikliğe gidiyor. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek sezondan itibaren, uzatma dakikalarında deplasman takımının bulduğu gol avantaj sayılmayacak.

UEFA'nın konuyla ilgili toplantılar yaptığı ve nihai kararını cuma günü açıklayacağı ileri sürüldü. Buna karşın maçın normal süresinde atılacak deplasman golleri, skor eşitliği durumunda konuk ekibe yine tur avantajı sağlamaya devam edecek.

Deplasman golü avantajı kuralı, 1965-66 sezonunda devreye girmişti.