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Futbolda yapılacak yayın ihalesi için komisyon kuruldu

(), yeni yayın ihalesi için komisyon oluşturulmasını ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfıyla birlikte yürütülmesini kararlaştırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:25
Futbolda yapılacak yayın ihalesi için komisyon kuruldu

(), yeni yayın ihalesi için komisyon oluşturulmasını ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfıyla birlikte yürütülmesini kararlaştırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulu tarafından alınan kararla oluşturulan komisyonda TFF Başkanı , 1. Başkan Vekili , başkan vekilleri ve , genel sekreter , tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen , , ve 'in yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk futbolunun mevcut maddi sorunlarına çözüm olacak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle Kulüpler Birliği Vakfıyla birlikte oluşturulan komisyon ile mevcut durumun değerlendirilmesi, piyasa araştırmaları yapılması, şartnamenin hazırlanması ve ihalenin şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor." denildi.



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