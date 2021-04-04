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Eski Beşiktaşlı şova devam ediyor! 36 yaşında gol...

'ta uzun süre forma giyen ve attığı gollerle siyah beyazlı takımın taraftarların unutulmazı haline gelen , ilerleyen yaşına rağmen gollerini atmaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Sydney'in karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette ilk golü atan isim oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 14:45
Eski Beşiktaşlı Bobo şova devam ediyor! 36 yaşında gol...

'ın Brezilyalı eski golcüsü , 36 yaşında gollerine devam ediyor. Avustralya Ligi ekiplerinden Sydney forması giyen Sambacı, son olarak 2-0 kazanılan maçında takımının ilk golünü attı. Bobo, 5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 94 gol atarak Siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Avustralya Ligi'nde son sırada yer alan Melbourne Victory, sahasında Sydney'i konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekipte ilk golü eski Beşiktaşlı Bobo kaydetti.

Devre arasında takıma katılan Bobo, bu sezon Avustralya ekibinde çıktığı 9 maçta 4. golünü kaydetti.

2006-2011 yılları arasında 5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta unutulmazlar arasına giren Bobo, Siyah-beyazlı formayla çıktığı 220 maçta 94 gol attı ve 31 asist kaydetti.

Sambacı, Türkiye'de Beşiktaş dışında bir dönem ve formaslarını da giydi.

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