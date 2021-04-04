Eski Beşiktaşlı Bobo şova devam ediyor! 36 yaşında gol...

Beşiktaş'ın Brezilyalı eski golcüsü Bobo, 36 yaşında gollerine devam ediyor. Avustralya Ligi ekiplerinden Sydney forması giyen Sambacı, son olarak 2-0 kazanılan Melbourne Victory maçında takımının ilk golünü attı. Bobo, 5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 94 gol atarak Siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Avustralya Ligi'nde son sırada yer alan Melbourne Victory, sahasında Sydney'i konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekipte ilk golü eski Beşiktaşlı Bobo kaydetti.

Devre arasında takıma katılan Bobo, bu sezon Avustralya ekibinde çıktığı 9 maçta 4. golünü kaydetti.

2006-2011 yılları arasında 5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta unutulmazlar arasına giren Bobo, Siyah-beyazlı formayla çıktığı 220 maçta 94 gol attı ve 31 asist kaydetti.

Sambacı, Türkiye'de Beşiktaş dışında bir dönem Kayserispor ve Alanyaspor formaslarını da giydi.