Seyirci alınacak

Hükümet 12 Nisan'da detayları açıklayacak. Uygulama başarılı olursa statlara yüzde 25 kapasiteyle 10 bin kişiyi geçmeyecek şekilde taraftar alımı başlayacak. Hükümetin mevcut plan ise 21 Haziran'da tüm kısıtlamaları kaldırmak.