Hükümet 12 Nisan'da detayları açıklayacak. Uygulama başarılı olursa statlara yüzde 25 kapasiteyle 10 bin kişiyi geçmeyecek şekilde taraftar alımı başlayacak. Hükümetin mevcut plan ise 21 Haziran'da tüm kısıtlamaları kaldırmak.
Seyirci alınacak
İngiltere, futbol maçlarına seyirci almaya başlıyor. Kültür Bakanı Oliver Dowden, 17-18 Nisan'da oynanacak FA Cup yarı final maçlarından birine taraftar alacak.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:08 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50