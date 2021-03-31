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Seyirci alınacak

, futbol maçlarına seyirci almaya başlıyor. Kültür Bakanı , 17-18 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarından birine taraftar alacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:08 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Seyirci alınacak

Hükümet 12 Nisan'da detayları açıklayacak. Uygulama başarılı olursa statlara yüzde 25 kapasiteyle 10 bin kişiyi geçmeyecek şekilde taraftar alımı başlayacak. Hükümetin mevcut plan ise 21 Haziran'da tüm kısıtlamaları kaldırmak.

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