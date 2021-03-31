Portakallar 7 golle coştular

Milli Takımımızın 4-2'lik skorla devirdiği Hollanda, Letonya'dan sonra dün de Cebelitarık'ı farklı mağlup etti. Portakalların teknik direktörü De Boer "En az 5 farklı yenmeliyiz" demişti. Hollanda, hocasının sözlerini yerine getirdi. Cebelitarık'ı 7-0'lık skorla mağlup eden Hollanda bu skorla averajını düzeltti.

SÖRLOTH İLE GÜLDÜ

Trabzonspor'un eski forveti Alexander Sörloth, Norveç Milli Takımı ile gollerini sıralamaya devam ediyor. Cebelitarık ağlarını 1 defa sarsan başarılı oyuncu dün de Karadağ deplasmanını boş geçmedi. Sadece Milli Takımımıza karşı sessizdi. Bu golle 1-0 kazandılar.