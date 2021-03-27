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Son dakika spor haberleri | 'den çok tartışılacak öneri!

Dünya futbolunda en çok tartışılan konulardan birisi olan ofsayt kuralı için, ünlü teknik adam 'den flaş bir öneri geldi. Fransız futbol adamı, bu konuda 'a önerisini sundu. İşte Arsene Wenger'in değişmesini istediği o kural...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:39
Son dakika spor haberleri | Arsene Wenger'den çok tartışılacak öneri!

'nın global futbol geliştirme sorumlusu olan , ofsayt kuralındaki değişim önerisini ()'a sundu ve değişikliğin yapılma ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri | Arsene Wenger'den çok tartışılacak öneri!

Son dönemde oldukça tartışma yaratan ve ile birlikte küçük farklarda ofsayt kararlarının verilmesiyle spekülasyonlara neden olan ofsayt kuralı değişiyor.

Son dakika spor haberleri | Arsene Wenger'den çok tartışılacak öneri!

'in yeni ofsayt önerisinde, bir futbolcunun ofsaytta kabul edilmesi için topla oynayabileceği tek bir uzvunun önde olması değil, tüm uzuvlarının tamamıyla önde olması gerekiyor. Yani oyuncusunun elleri ve kolları dışında herhangi bir parçası, defans oyuncusuyla aynı hizadaysa yeni kurala göre ofsayt olmayacak.

Son dakika spor haberleri | Arsene Wenger'den çok tartışılacak öneri!

Bu önerinin 'da onay aldıktan sonra gelecek sezon önce 'de deneneceği ve herhangi bir problemle karşılaşılmaması durumunda futbol kitabına gireceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri | Arsene Wenger'den çok tartışılacak öneri!

İşte örnek pozisyon...

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