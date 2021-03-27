Son dakika spor haberleri | Arsene Wenger'den çok tartışılacak öneri!

FIFA 'nın global futbol geliştirme sorumlusu olan Arsene Wenger , ofsayt kuralındaki değişim önerisini Uluslararası Futbol Birliği Kurulu ( IFAB )'a sundu ve değişikliğin yapılma ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi.

Son dönemde oldukça tartışma yaratan ve VAR ile birlikte küçük farklarda ofsayt kararlarının verilmesiyle spekülasyonlara neden olan ofsayt kuralı değişiyor.

Arsene Wenger'in yeni ofsayt önerisinde, bir futbolcunun ofsaytta kabul edilmesi için topla oynayabileceği tek bir uzvunun önde olması değil, tüm uzuvlarının tamamıyla önde olması gerekiyor. Yani hücum oyuncusunun elleri ve kolları dışında herhangi bir parçası, defans oyuncusuyla aynı hizadaysa yeni kurala göre ofsayt olmayacak.