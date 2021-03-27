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Son dakika spor haberi: 'den flaş hamlesi! Artık ofsayt çizgileri...

Son dakika spor haberleri... , son dönemlerde 'de de tartışma konusu olan 'ın çizdiği ofsayt çizgileriyle ilgili dikkat çeken bir karar almaya hazırlanıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 08:44
Son dakika spor haberi: İngiltere'den flaş VAR hamlesi! Artık ofsayt çizgileri...

hakem şefleri, kulüp temsilcileriyle bir araya gelerek 2021-22 sezonundan itibaren 'da yapılacak değişiklikler için sunum yaptı. Toplantıda, ülkemizde de çok tartışılan ofsaytla ilgili ' sistemi' olarak bilinen yaklaşıma geçilmesi düşünülüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre marjinal yani 10 cm'ye kadar olan ofsayt kararlarında VAR'ın devreye girmemesi planlanıyor.

Hollanda'da VAR hakemleri, çizgiler çekildikten sonra belirlenen mesafe 10 cm ise bunu ofsayt olarak kabul etmiyor. 'de ise mesafe 1 cm bile olsa ofsayt kabul ediliyor.

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