Son dakika spor haberi: İngiltere'den flaş VAR hamlesi! Artık ofsayt çizgileri...

İngiltere Premier Lig hakem şefleri, kulüp temsilcileriyle bir araya gelerek 2021-22 sezonundan itibaren VAR'da yapılacak değişiklikler için sunum yaptı. Toplantıda, ülkemizde de çok tartışılan ofsaytla ilgili 'Hollanda sistemi' olarak bilinen yaklaşıma geçilmesi düşünülüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre marjinal yani 10 cm'ye kadar olan ofsayt kararlarında VAR'ın devreye girmemesi planlanıyor.

Hollanda'da VAR hakemleri, çizgiler çekildikten sonra belirlenen mesafe 10 cm ise bunu ofsayt olarak kabul etmiyor. İngiltere'de ise mesafe 1 cm bile olsa ofsayt kabul ediliyor.