Haberler Futbol İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

İşte 'nde günün sonuçları

2022 FIFA 'nin ikinci haftasında ilk gün maçları sona erdi. Gecenin sürprizi İrlanda'yı deplasmanda 1-0 yenen 'dan gelirken, ise 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 'le 2-2 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 01:20 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 01:38
İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

2022 FIFA 'nin ikinci haftasında ilk gün maçları sona erdi.

Katar'da düzenlenecek . Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ilk günü, Milli Takım'ın yer aldığı G Grubu haricinde oynanan 7 maçla sona erdi.

A Grubu'nda , deplasmanda karşısında 'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Grubun diğer karşılaşmasında , 85. dakikada Rodrigues'in fileleri havalandırmasıyla deplasmanda 'ni 1-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı.

E Grubu'nda , konuk olduğu Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri, Çekya adına 50. dakikada Provod'dan, Belçika adına 60. dakikada Lukaku'dan geldi. ise 'yı 4-2 yendi.

H Grubu'nda ise , deplasmanda ile 2-2 berabere kalırken, Güney Kıbrıs'ı 1-0 ve Rusya da Slovenya'yı 2-1 mağlup etti.

SON DAKİKA