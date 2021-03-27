İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftasında ilk gün maçları sona erdi.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ilk günü, Milli Takım'ın yer aldığı G Grubu haricinde oynanan 7 maçla sona erdi.

A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan karşısında Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Grubun diğer karşılaşmasında Lüksemburg, 85. dakikada Rodrigues'in fileleri havalandırmasıyla deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı.

E Grubu'nda Belçika, konuk olduğu Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri, Çekya adına 50. dakikada Provod'dan, Belçika adına 60. dakikada Lukaku'dan geldi. Belarus ise Estonya'yı 4-2 yendi.

H Grubu'nda ise Malta, deplasmanda Slovakya ile 2-2 berabere kalırken, Hırvatistan Güney Kıbrıs'ı 1-0 ve Rusya da Slovenya'yı 2-1 mağlup etti.