Haberler Futbol Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas İspanya'yı evinde üzdü! İspanya - Yunanistan: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'un yıldızı 'yı evinde üzdü! İspanya - : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nda oynanan maçta ile 1-1 berabere kaldı. Güçlü rakibi karşısında 33'te Alvaro Morata'nın golüyle yenik duruma düşen Yunanistan, 'un yıldız ismi Bakasetas'ın 56. dakikada attığı penaltı golüyle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 00:48 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 00:49
Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas İspanya'yı evinde üzdü! İspanya - Yunanistan: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nda ile karşı karşıya geldi. Yunanistan, güçlü rakibiyle 1-1 berabere kalıp büyük bir sürprize imza attı.

Boğalar ilk yarıyı 33. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda yüklenen konuk ekip Yunanistan, 56. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Trabzonsporlu yıldız , kaleci 'u avlayıp takımına bir puanı getiren isim oldu.

Öte yandan grupta oynanan diğer maçta ise İsveç, evinde Gürcistan'ı Viktor Claesson'un golüyle 1-0 mağlup etti.

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