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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk maçlar tamamlandı

'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde B, C, F, I ve J gruplarının ilk karşılaşmaları tamamlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 01:18
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk maçlar tamamlandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk haftası sona erdi.

'da düzenlenecek . Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde B, C, F, I ve J gruplarının ilk karşılaşmaları tamamlandı.

B Grubu maçında , ağırladığı 'ı 35. dakikada Claesson'un attığı golle 1-0 mağlup etti.

39 yaşındaki santrfor Zlatan Ibrahimovic, 'nın ardından bıraktığı formasını yeniden giydi. Maça ilk 11'de başlayan Ibrahimovic, 84 dakika sahada kaldı.

Türk hakem 'ın yönettiği C Grubu müsabakasında İtalya, sahasında 'yı 2-0 yendi. İtalya'nın golleri, 14. dakikada Berardi ve 39. dakikada Immobile'den geldi.

6 golün atıldığı I Grubu mücadelesinde ise Macaristan ile Polonya berabere kaldı. Ev sahibi Macaristan'ın gollerini , , Orban, Polonya'nın gollerini ise Piatek, ve kaydetti.

Avrupa elemelerinde 2. hafta müsabakaları, 27-28 Mart'ta yapılacak.

İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İspanya-Yunanistan: 1-1

İsveç-Gürcistan: 1-0

C Grubu

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

F Grubu

-Faroe Adaları: 1-1

İskoçya-Avusturya: 2-2

I Grubu

Macaristan-Polonya: 3-3

İngiltere-San Marino: 5-0

Andorra-Arnavutluk: 0-1

J Grubu

Lihtenştayn-Ermenistan: 0-1

Almanya-İzlanda: 3-0

Romanya-Kuzey Makedonya: 3-2

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