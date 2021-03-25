Alt liglerden haberler (25.03.2021)

DEFANSA ÇÖZÜM

TFF 1. Lig'de bu sezon maçlarında en çok gol olan takım Bursaspor oldu. 27 haftada yeşil-beyazlıların karşılaşmalarında 86 gol atıldı. Timsah, rakip ağları 45 kez sarsarken, kalesinde 41 gol gördü. Teknik Direktör Mustafa Er, savunmada sezon başından bu yana problem yaşadıklarını, milli arada bu konuya ağırlık vereceklerini söyledi. Er, "Bu sezon büyük sıkıntılar yaşadık. Sakatlık, ekonomik ve korona gibi. Aynı takımla üst üste maçlara çıkamadık. Bu takım savunmamızı etkiledi" dedi.

2 PUAN KAPANABİLİR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını söyledi. Aybaba, "Şu anda 2. sıradaki Samsunspor ile 2 puan fark var. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. İlk 2'de yer almamak için hiçbir neden yok. Kazanalım yeter" diye konuştu.

MANİSA FK - ERZİNCANSPOR: 1-1

Türkiye liglerinin yenilgisiz tek takımı Manisa FK, yine kaybetmedi. Ligin güçlü ekiplerinden Erzincan'ı konuk eden Tarzan, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. 50'de Mehmet'in pasında Emir düzgün vurdu: 1-0. 69'da Hakan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Niyazi'nin şutu ağlarla buluştu.Siyah-beyazlılar şampiyonluğun kapısını iyice araladı.

KARABÜKSPOR - EYÜPSPOR: 0-2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşan Eyüpspor, son sıradaki rakibi Karabükspor karşısında hata yapmadı. Lig lideri, 11. dakikada penaltıdan Artun'un golüyle öne geçti. Artun, 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve 2-0 yaptı. Rahat bir maç geçiren Eyüpspor puanını 72'ye yükselterek en yakın rakibine 16 puan fark attı.

KISA..KISA

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kırmızı-beyazlı kulüp, milli maç arasında takıma 2 günlük izin verildiğini hatırlattı.



Süper Lig hedefine koşan Altınordu'da sağ kanat oyuncusu Şeref Özcan, takıma döndü. Samsunspor maçı öncesi antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanan gurbetçi futbolcunun tamamen iyileştiği bildirildi.



Altay'da Menemen maçının son bölümünde oyuna alınmamasına sinirlenen ve karşılaşma bitmeden soyunma odasına giden Deniz Kadah, özür diledi. Özköylü, "Deniz hırslı bir arkadaşımız. Özrünü kabul ettik" dedi.



Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor arayışlar başladı. Boğalar, son olarak Ankaragücü'nde çalışan Mustafa Dalcı ile görüştü. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı birkaç gün içinde imzaların atılacağı belirtildi.



Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın, "4 Nisan'da Balıkesirspor'u deplasmanda yenerek yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz son 7 maçta 21 puan toplayarak play-off iddiamızı sürdürmektir" dedi.