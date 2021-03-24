Alt liglerden haberler (23.03.2021)

TÜM MAÇLAR FİNAL GİBİ

1'INCI Lig'de 28 puanla 15'inci sırada yer alıp düşme hattının 3 puan önünde bulunan Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan, "Tek amacımız en kısa sürede ateş hattından uzaklaşmak. Kalan tüm maçlarımız final havasında" dedi.

BURSALI İSMAİL FRANSA'YA

Bursa'nın sağ beki İsmail Çokçalış, Fransa yolcusu. 21'lik futbolcuyu St. Etienne Adana maçında takip etti. İsmail'i; Lens, Metz, Rennes ve Lyon da izliyor. 2022'ye kadar kontratı olan İsmail, 24 maçta 1 gol, 3 asist yaptı



Altay'ın ara dönemde kadrosuna kattığı 34 yaşındaki file bekçisi Stackhowiak, performans yetersizliği kontenjan nedeniyle 4 maçtır kadroya giremiyor.

Play-Off mücadelesi veren İstanbulspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı- siyahlılar, Teknik Direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Akhisar'ın son transferi İbrahim Sissoko hayal kırıklığı oldu. Yeşil-siyahlılarda yalnız 4 maça çıkan yıldız futbolcu 161 dakika sahada kalıp gol, asist üretemedi.

29 yıl sonra 3. Lig'in eşiğine gelen Elazığspor'da Teknik Direktör Cafer Aydın "İyi top oynuyoruz, çok basit goller yiyoruz. Seri yakalamazsak işimiz zor" dedi.