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Son dakika spor haberi: açıkladı! 1 hakemin corona virüsü testi pozitif

Son dakika spor haberi... resmi web sitesinden corona virüsü açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bir üst klasman hakeminin corona virüsü testi pozitif çıktı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 12:25
Son dakika spor haberi: TFF açıkladı! 1 hakemin corona virüsü testi pozitif

() Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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