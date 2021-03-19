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Son dakika spor haberi: Brezilyalı golcü Hulk'la ilgili şaşırtan açıklama! "Her maç 5 kilo veriyor"

Son dakika spor haberleri... Transfer dönemlerinde Türk takımlarının da gündemine gelen Brezilyalı futbolcu Hulk, ülkesinin takımlarından 'ya dönmüştü. Kulüp doktorları, yıldız golcüyle ilgili şaşırtan bir gerçeği açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 11:09
Son dakika spor haberi: Brezilyalı golcü Hulk'la ilgili şaşırtan açıklama! "Her maç 5 kilo veriyor"

'de oynadıktan sonra takımlarından 'ya dönen Hulk'la ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Kulüp doktolarından yaptığı açıklamada oyuncunun aşırı terleme nedeniyle maç başı yaklaşık 5 kilo kaybettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Chiari, "Hulk çok fazla terliyor. Ancak bunun kötü bir anlamı yok. Bu ter, oyuncunun vücut ısısının daha verimli dağılmasını sağlıyor. Bu şekilde kilo kaybetmek sorun teşkil etmez ama dehidrasyon olmaması için gerekli sıvı takviyesine ekstra dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni takımıyla henüz gol sevinci yaşayamayan Hulk, formasıyla çıktığı 145 maçta 76 gol atarken 54 de asist yapmıştı.

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