Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

"KOŞUNUN FAYDALARI VAR"

Cancelo bekten içeri girdiğinde benim de ileri doğru hareketlenmem tetikleniyor. Ancak topun doğru pozisyonda olduğunu da bilmem lazım, oyunda sadece bundan daha fazlası var. Koşuyu yapıp topu beklemekten de fazlası var. Koşu yapıp, diğerleri için de boşluklar yaratıyoruz. Messi ya da Ronaldo gibi süperstarların yoksa, dünyanın en iyi takımlarının başarılı olması için yapması gereken bu. Bizim de oyunumuzun büyük parçalarından biri bu.