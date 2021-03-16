Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Premier Lig'de üst üste 2 ay ayın oyuncusu seçilen ve 15 Kasım'dan bu yana attığı 12 golle bu dönemde ligin en golcü oyuncusu olan İlkay Gündoğan, taktiksel olarak geldiği noktayı ve oyuna bakış açısını paylaştı. İşte İlkay'ın çok özel sözleri...
"EN ÇOK GOL ATAN OLMAM GARİP"
Açıkçası Premier Lig'de son dönemde en çok gol atan oyuncu olmam biraz garip. Benim alışık olduğum bir şey değil. Dikkatleri üzerine çekmeye alışık biri de değilim ancak bununla baş etmeyi başarmalıyım.
Gol attıkça daha fazla mesaj almaya başlıyorum. Sadece aileden, arkadaşlardan da değil, sosyal medyada da daha fazla ilgi çekiyorsun. Daha fazla insan yazıyor, daha fazla insan senin fotoğrafına yorum yapıyor.