Haberler Futbol Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Son dakika spor haberleri | Gündoğan'dan samimi itiraflar! " ve ..."

'nde iki ay üst üste ayın futbolcusu seçilen 'li Gündoğan, samimi açıklamalarda bulundu. Takımın en skorer ismi olan İlkay bu konuya değinirken, neden böyle olduğuna da açıklık getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 18:25 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 18:35
Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

'de üst üste 2 ay ayın oyuncusu seçilen ve 15 Kasım'dan bu yana attığı 12 golle bu dönemde ligin en golcü oyuncusu olan Gündoğan, taktiksel olarak geldiği noktayı ve oyuna bakış açısını paylaştı. İşte İlkay'ın çok özel sözleri...

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

"EN ÇOK GOL ATAN OLMAM GARİP"

Açıkçası 'de son dönemde en çok gol atan oyuncu olmam biraz garip. Benim alışık olduğum bir şey değil. Dikkatleri üzerine çekmeye alışık biri de değilim ancak bununla baş etmeyi başarmalıyım.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Gol attıkça daha fazla mesaj almaya başlıyorum. Sadece aileden, arkadaşlardan da değil, sosyal medyada da daha fazla ilgi çekiyorsun. Daha fazla insan yazıyor, daha fazla insan senin fotoğrafına yorum yapıyor.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Birçok insanın söylediğinin aksine şu anda hayatımın en formda dönemini geçirmiyorum. Rakamlara baktığımızda kariyerimin en iyi rakamlarına sahip olabilirim ve bu da insanların dikkatini çekiyor, bunu inkar edemem. Ancak çok fazla gol atıyor olmam beni daha iyi bir oyuncu yapmıyor ve daha mutlu bir insan da yapmıyor. Gol attığıma ya da yaptığım asiste bakmadan oyuna daha derinlemesine bakıyorum, nasıl oynadığıma önem veriyorum.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Futbolda mutluluğumu takımın başarısı etkiliyor. Golleri atmaya devam etmek istiyorum diyemem. Eğer sezonun geri kalanında takımın tüm kupaları kazanacak ancak daha fazla gol atmayacaksın diyerek buna dair bir belge imzalatırlarsa, hemen imzalarım. Egonu bir tarafa koyup, takımın parlamasına izin vermek önemlidir.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Ceza alanına daha yakın oynuyorum, doğru zamanda doğru koşuları yapmaya çalışıyorum. Teknik direktörüm benim bu pozisyonda oynayabileceğimi her zaman biliyordu. Geçmişte oynadım, benim için yeni değil, yani biliyordum.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Şu anda gol atmamı sağlayan en büyük farklılık, zaman. Oyunu kurma görevinde olduğun zaman doğru zamanda doğru çözümü bulmak zorundasın. Ancak sahanın 3. bölgesinde daha çok bulunduğunda her şey sınırlanıyor. Saha kısa sürede çözümler bulman gerekiyor.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Kendi sahanda olduğunda, oyunu kurarken, 100 pasta belki 1 hata yapabilirsin. Çok az hata olabilir ancak ileride olduğunda hataları yapmaya alışık olmalısın. 100 pasta 5 hata yapsan da kötü değildir. Benim de buna alışmam lazım. Bu bölümde daha çok oynadıkça gelişeceğim.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Ben kusursuz oyunu bulmaya çalışan biriyim, belki bu mümkün değil. Hiç hata yapmak istemiyorum, hiç hatası yapmak istemiyorum. Takım arkadaşıma isabetli bir pas attığımda, yanlış ayağına atarsam, bu benim için iyi bir pas değildir.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Futboldaki sadelik benim için çok önemli. Geride oyunu yönlendiren bir oyuncu olarak oynadığımda daha da önemli. Ofansif oynadığımda belki daha az önemli olabilir.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

"HÜCUMCULAR TOPUN GELECEĞİNİ BİLİYOR"

Oyunu kurarken yaptıklarımız zamanla gelişti. Sezon başına göre daha iyiyiz. Ofansif oyuncularımız artık daha bağımsız hareket edebiliyor. Top gelecek mi diye kimse endişe etmek zorunda değil çünkü bir noktada geleceğini biliyorlar, herkes bundan emin.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

Bizde tüm kredi defans oyuncularımıza ve oyunu tutan Rodri ve Fernandinho gibi orta saha oyuncularımıza verilmeli. Defanstan ofansa topu taşıyanlar onlar, biz onlara bağlıyız. Sonrasında ise bağımsızlık ve doğru pozisyonu bulmak önemli.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

"KOŞUNUN FAYDALARI VAR"

Cancelo bekten içeri girdiğinde benim de ileri doğru hareketlenmem tetikleniyor. Ancak topun doğru pozisyonda olduğunu da bilmem lazım, oyunda sadece bundan daha fazlası var. Koşuyu yapıp topu beklemekten de fazlası var. Koşu yapıp, diğerleri için de boşluklar yaratıyoruz. ya da gibi süperstarların yoksa, dünyanın en iyi takımlarının başarılı olması için yapması gereken bu. Bizim de oyunumuzun büyük parçalarından biri bu.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

"DAHA KÖTÜ DURUMDA OLANLAR VAR"

Ailemi pandemi nedeniyle uzun süredir görmüyorum, bu beni zorluyor, inkar edemem. Benden daha kötü durumda olan milyonlarca insan var, bunu da biliyorum ve bu yüzden çok fazla şikayet edemem. Çalışıyor olmamız, evin köşesinde oturuyor olmamamız da benim için memnun edici bir durum.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ"

Son birkaç yıldır Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak gibi hissediyorduk ancak hep bir şeyler eksik kaldı. Şimdi tekrar denemekten başka çaremiz yok, yeniden başarıp başaramayacağımızı göreceğiz.

Son dakika spor haberleri | İlkay Gündoğan'dan samimi itiraflar! "Ronaldo ve Messi..."

"GEREKİRSE FORVET OYNARIM"

Eğer gerekirse forvet oynamaya da hazırım. Kaleye geçmem gerekirse, sol bek, sağ bek oynamam gerekirse de oynarım, elimden geleni yaparım. Teknik direktörümün benden ne istediğine bakacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım.

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