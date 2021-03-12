Krallık yıkıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk çeyrek finalistler belli oldu. İki maç sonunda Barcelona, Paris'e; Juventus ise Porto'ya elenerek kupa dışında kaldı. Juve'de top koşturan Cristiano Ronaldo ile Barçalı Lionel Messi, 16 yıl sonra birlikte turnuvadan elendi. 2004-05 sezonunda Ronaldo'nun formasını giydiği ManU, son 16'da Milan'a, Messi'nin Barcelona'sı Chelsea'ye elenmişti.

Son 16 yıla damga vuran iki futbolcudan Ronaldo'nun 5, Messi'nin 4 kez kaldırdığı kupa bu kez başka yıldızların olacak. Messi'nin sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle ayrılması bekleniyor. Juventus'un da Serie A ve Devler Ligi'nde başarısız olması gözleri Ronaldo'ya çevirdi. İki futbolcunun İngiltere'de top koşturacağı iddia edilirken, Messi'nin M. City'ye, Ronaldo'nun ManU'ya gidebileceği konuşuluyor.