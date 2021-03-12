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Krallık yıkıldı!

ve Juventus son 16’da rakiplere diş geçiremedi. İki süper yıldız, 16 yıl sonra birlikte aynı turda kupa dışına itildi. Sezon sonu ayrılık gözüküyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Krallık yıkıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk çeyrek finalistler belli oldu. İki maç sonunda , Paris'e; Juventus ise Porto'ya elenerek kupa dışında kaldı. Juve'de top koşturan Cristiano Ronaldo ile Barçalı Lionel Messi, 16 yıl sonra birlikte turnuvadan elendi. 2004-05 sezonunda Ronaldo'nun formasını giydiği ManU, son 16'da Milan'a, Messi'nin Barcelona'sı Chelsea'ye elenmişti.

Son 16 yıla damga vuran iki futbolcudan Ronaldo'nun 5, Messi'nin 4 kez kaldırdığı kupa bu kez başka yıldızların olacak. Messi'nin sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle ayrılması bekleniyor. Juventus'un da Serie A ve Devler Ligi'nde başarısız olması gözleri Ronaldo'ya çevirdi. İki futbolcunun İngiltere'de top koşturacağı iddia edilirken, Messi'nin M. City'ye, Ronaldo'nun ManU'ya gidebileceği konuşuluyor.

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