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Son dakika spor haberleri: 'tan transfer itirafı! ...

'de formasıyla gol krallığı yaşayan , sezon başında ekiplerinden 'e transfer olmuştu. Norveçli golcüden flaş bir transfer itirafı geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 20:42
Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Mourinho...

Sezon başında 'dan 'e transfer olan , basınına konuştu ve yaz aylarında ile görüştüğünü belirtti.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Mourinho...

'dan da teklif aldığını söyleyen Norveçli oyuncu, "Yaz aylarında beni aradı. Benimle futbol üzerine görüşlerini paylaştı, beni takımda nasıl kullanabileceğini söyledi. Beni istiyordu ama sonra olmadı" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Mourinho...

Menajeri , Eylül ayında 'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından 'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Mourinho...

Portekizli teknik adam, "Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü 'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Mourinho...

Bu sezon 'de 27 maça çıkan Norveçli golcü, son 2 maçta 2 gol ve 2 asist yaparken, toplamda 4 gol ve 3 asiste ulaştı.

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