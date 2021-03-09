Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Mourinho...

Tottenham'dan da teklif aldığını söyleyen Norveçli oyuncu, "Yaz aylarında Mourinho beni aradı. Benimle futbol üzerine görüşlerini paylaştı, beni takımda nasıl kullanabileceğini söyledi. Beni istiyordu ama sonra olmadı" ifadelerini kullandı.